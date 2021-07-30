جيف بيزوس يخسر 13.5 مليار دولار من ثروته

المصدر: د ب أ

أدت النتائج المالية الأقل من التوقعات لشركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى تراجع قيمة ثروة مؤسسها جيف بيزوس بنحو 13.5 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة إلى أن نتائج أمازون التي أعلنت أمس بعد نهاية تعاملات سوق المال، جاءت أقل من التوقعات، وإشارة إلى تراجع قوة تجارة التجزئة التي تزايدت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد. وخسر بيزوس نحو 80% من المكاسب التي حققها خلال العام الحالي.

وتراجع سهم أمازون في تعاملات صباح اليوم في بورصة نيويورك للأوراق المالية بنسبة 7.2% إلى 3339.18 دولار، مما أدى إلى انخفاض قيمة ثروة بيزوس إلى 193.6 مليار دولار. ورغم ذلك مازال مؤسس أمازون أغنى شخص في العالم بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرا، متفوقا على إيلون ماسك مؤسس ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن الأسبوع الحالي كان متباينا بالنسبة لمليارديرات شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة. ففي حين زادت ثروة سيرجي برين ولاري بيدج مؤسسي شركة جوجل لخدمات التكنولوجيا بفضل النتائج الجيدة لشركة آلفابيت المالكة لغوغل، فإن ثروات الأثرياء المساهمين في مايكروسوفت كورب وفيسبوك بالنتائج القوية التي أعلنتها الشركتان.

وخسر مارك تسوكربيرج مؤسس ورئيس فيسبوك أمس 5.4 مليار دولار من ثروته بعد أن سجل سهم الشركة أكبر تراجع له منذ شهرين بسبب مخاوف المستثمرين من تراجع وتيرة نمو إيراداتها من الإعلانات.



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