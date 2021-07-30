النفط يواصل الارتفاع للشهر الرابع على التوالي

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة، ليحقق خام القياس العالمي برنت مكاسب للشهر الرابع، في ظل تنامي الطلب أسرع من العرض وتوقعات بأن تخفف اللقاحات الزيادة الجديدة للإصابات بكورونا حول العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، والتي حل أجلها الجمعة 28 سنتاً بما يعادل 0.4% إلى 76.33 دولاراً للبرميل، وأغلق عقد أكتوبر (تشرين الأول) الأنشط مرتفعا 31 سنتاً على 75.41 دولاراً للبرميل.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 33 سنتاً أو 0.5%إلى 73.95 دولاراً للبرميل.

وحقق الخامان القياسيان مكاسب بأكثر من 2% على مدار الأسبوع، في حين ارتفع برنت 1.6% في يوليو (تموز)، مواصلاً صعوده الشهري الرابع على التوالي. واستقر غرب تكساس على مدار الشهر.

ورغم تنامي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وآسيا وأجزاء من أوروبا، يقول المحللون إن ارتفاع معدلات التطعيم سيحد من الحاجة إلى إغلاقات صارمة مثل التي عصفت بالطلب في ذروة الجائحة العام الماضي.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في غالينا بولاية إيلينوي: "يبدو أن سوق النفط أعادت النظر في عامل فيروس كورونا عندما خلصت إلى أن الطلب لن يشهد إلا تراجعاً متواضعاً، قياساً بتهاوي الاستهلاك في العام الماضي."

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