أسهم أوروبا مستقرة بفضل نتائج قوية

المصدر: رويترز

استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بفضل نتائج مشجعة لبعض أكبر البنوك والشركات في القارة مما تغلب على مخاوف المستثمرين حيال حملة تنظيمية صينية أثارت قلق السوق هذا الأسبوع.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، بعد تراجعات على مدار جلستين.

وصعد سهم دويتشه بنك الألماني 3.9 بالمئة بعد نتائج فصلية أفضل من المتوقع، بينما قفز سهم باركليز البريطاني أربعة بالمئة بعد أن أعلن استئناف التوزيعات إثر أرباح فاقت التوقعات للنصف الأول من السنة.

واستفاد قطاع التكنولوجيا من زيادة 4.1 بالمئة في سهم مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات الفرنسي كاب-جيمني إثر رفع توقعات الشركة للعام 2021.

وتقدم سهم ويز إير 4.4 بالمئة بعد أن توقعت ارتفاع السعة الاستيعابية إلى ما بين 90 و100 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة في يوليو تموز وأغسطس.

وعلى صعيد الخسائر، نزل سهم مورد أشباه الموصلات الهولندي أيه.إس.إم 2.9 بالمئة رغم توقع الشركة نمو الإيرادات في الفصول المقبلة.

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