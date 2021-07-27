ارتفاع أسعار الماشية لأعلى مستوى لها منذ مارس 2016

المصدر: د ب أ

اتضح من سوق غير معروفة كثيرا، وهي سوق الماشية الصغيرة، أن ارتفاع أسعار لحوم الأبقار يمكن أن يستمر لبعض الوقت.

والماشية التي يتم تعليفها هي الحيوانات لم يتم تسمينها بعد بإعطائها الذرة للذبح في حظائر التسمين.

وارتفعت أسعار هذه الماشية في سوق العقود الآجلة إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2016 في شيكاغو. وجاءت هذه المكاسب في أعقاب دراسة تظهر أن الثروة الأمريكية منها تقلصت بنسبة 3ر1 % مقارنة بالعام الماضي، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقد ساعد الطقس السيئ وارتفاع أسعار العلف في استمرار ارتفاع الأسعار، حيث تسبب الطقس البارد على غير المعتاد في نفوق العجول في وقت مبكر من العام الجاري. كما أدت حالات الجفاف مؤخرا والارتفاع القياسي في درجات الحرارة في إجبار مربيي الماشية على إرسال الحيوانات للذبح في وقت مبكر عن المعتاد.

وربما يعني هذا التحول أنه حتى أسعار لحوم البقر المرتفعة ستستمر مرتفعة للمستهلكين، الذين شهدوا بالفعل زيادة في أسعار اللحوم وشرائح اللحم في العام الماضي بعد أن تسبب الوباء في تعرض سلاسل التوريد للاضطراب.

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