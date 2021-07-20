شركات التعدين تقلّص خسائر الأسهم الأوروبية

المصدر: رويترز

استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد أسوأ موجة بيع شهدتها هذا العام في الجلسة السابقة، وذلك بدعم مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية لشركات وأرقام إنتاج من شركات التعدين.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.5% بعد أن تسببت المخاوف بشأن سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس «كورونا» السريعة الانتشار وتباطؤ النمو الاقتصادي في تراجع المؤشر 2.3% أمس الاثنين.

وارتفع قطاع التعدين، وهو من القطاعات التي تحملت العبء الأكبر من عمليات البيع الضارية أمس، 1.5% بعد أن قدمت «بي إتش بي غروب» و«أنجلو أمريكان» أرقام إنتاج متفائلة.

قفزة

وارتفع سهم بنك «يو بي إس» السويسري 5.3% بعد إعلانه قفزة 63% لصافي أرباحه بالربع الثاني من العام الجاري، مدعوماً بانتعاش نشاط إدارة الثروات. كما ارتفع أيضاً سهما «كريدي سويس» و«جوليوس باير».

وارتفع سهم شركة الطيران البريطانية «إيزي جيت» 0.9% بعد أن ذكرت الشركة أنها تخطط للطيران بنسبة 60% من طاقتها قبل انتشار الجائحة، وذلك في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021، فيما ارتفع سهم «كارنيفال» 3.3% مع توقعها استئناف الرحلات البحرية بنسبة 65% من إجمالي طاقة أسطولها بحلول نهاية العام الجاري.

انخفاض حادّ

فيما انخفض مؤشر «السفر والترفيه» في أوروبا بشكل حادّ من مستوياته القياسية المسجلة في أبريل الماضي مع تضرر الأسهم المرتبطة بالسفر؛ بسبب ارتفاع الإصابات في أنحاء القارة العجوز وتغييرات في اللحظات الأخيرة لقواعد السفر.

وبعد تسجيله أعلى مستوى له على الإطلاق قبل أسبوع فقط، هبط «ستوكس 600» بأكثر من 3% عن هذا المستوى؛ نتيجة المخاوف من أن يؤدي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» إلى تبديد الانتعاش الاقتصادي الناشئ. ويظهر الانخفاض المتواصل في عائدات السندات استمرار المخاوف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز