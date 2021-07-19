انخفاض أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوع

المصدر: رويترز

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في أسبوع تقريبا، إذ فضل المستثمرون الدولار ملاذا وسط مخاوف من أن انتشار السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورنا قد يثبط التعافي الاقتصادي العالمي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1804.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 13 يوليو تموز عند 1801.46 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1804.10 دولارا.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويكافح العديد من البلدان، لا سيما في آسيا، لكبح جماح السلالة دلتا شديدة العدوى لفيروس كورونا، وقد اضطرت إلى اتخاذ تدابير الإغلاق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 25.37 دولارا للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2638.44 دولارا، وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1093.40 دولارا.



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