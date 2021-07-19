مقتل 30 شخصاً على الأقل في انهيارات أرضية في مومباي بالهند

المصدر: البيان

لقي ما لا يقل عن 30 شخصا حتفهم في ثلاث ضواح في مومباي بالهند عندما انهارت عدة منازل بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة، والتي ربما يؤدي توقع استمرارها إلى اضطرار السلطات لإجلاء من يعيشون في مناطق الخطر.

وعرض التلفزيون المحلي لقطات لرجال إنقاذ يستخدمون أياديهم في الحفر لانتشال الجثث. وقالت السلطات إنه من المعتقد وجود المزيد من القتلى تحت الأنقاض. كما ظهر رجال الإنقاذ وهم يحملون المصابين عبر ممرات ضيقة.

وغمرت المياه عدة مناطق في المدينة بعد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتعطلت خدمات قطارات الضواحي، مما أدى إلى توقف الحياة في العاصمة المالية للهند، وفق "مونت كارلو".

وقالت هيئة الأرصاد الجوية أمس الأحد إن من المتوقع هطول أمطار غزيرة على مومباي وساحل ولاية ماهاراشترا الصناعية خلال الأيام الأربعة المقبلة.

وقال نواب مالك، الوزير في حكومة الولاية في تغريدة نشرتها وكالة (إيه.إن.آي) للأنباء، أحد شركاء رويترز، "سنتخذ قرارا بنقل من يعيشون في وضع خطير إلى تجمعات سكنية دائمة على الفور".

وغالبا ما تؤدي الأمطار الغزيرة، خاصة خلال الرياح الموسمية في الهند من يوليو إلى سبتمبر، إلى انهيار المباني خاصة القديمة أو التي شيدت بشكل غير قانوني.

وقال المسؤولون إن السلطات سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحتى الآن 11 واقعة لانهيار منازل أو جدران في منطقة مومباي.

وأضاف المسؤولون أنه في أحد الأحياء انهارت حوالي ستة أكواخ تقع عند قاعدة تل فوق بعضها.

وقدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي التعازي في تغريدة على تويتر وأعلن تقديم مساعدات للضحايا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز