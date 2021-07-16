الذهب يتجه لرابع مكسب أسبوعي

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لكنها ظلت على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بدعم من تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي التمسك بسياسة المجلس النقدية التيسيرية للتعافي الاقتصادي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1823.66 دولار للأوقية بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى 1833.65 دولار يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ 16 يونيو. وارتفع المعدن 0.8 بالمئة هذا الأسبوع.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1825.40 دولار.

وقال كونال شاه رئيس الأبحاث في نيرمال بانج كوموديتيز بمومباي "كان هناك انخفاض مستمر في عوائد السندات على الرغم من ارتفاع التضخم. إنه مؤشر على أن الاقتصاد العالمي ربما يكون شهد الأفضل وسيتباطأ في المستقبل... ولهذا السبب، يبدو الذهب جذابا لنا. "لا أتوقع أن ينخفض ​​الذهب إلى ما دون 1800 دولار على المدى القريب، ولديه القدرة مرة أخرى على ملامسة 1900 دولار".

ومما رفع تكلفة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، يتجه الدولار لتحقيق أفضل مكاسبه الأسبوعية منذ شهر تقريبا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2735.66 دولار للأوقية، لكنه يتجه إلى أول انخفاض أسبوعي له في أربعة أسابيع.

وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1131.50 دولار للأوقية، لكنه ارتفع 2.6 بالمئة خلال الأسبوع.

وتراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 26.18 دولار للأوقية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز