أسعار النفط تهوي مجدداً

المصدر: رويترز

انخفضت أسعار النفط ما يزيد على واحد بالمئة أمس الخميس بفعل توقعات بضخ المزيد من الخام في السوق وعقب قراءة أسبوعية ضعيفة على نحو مفاجئ للطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

وبلغ خام برنت 73.47 دولار للبرميل عند التسوية، لينخفض 1.29 دولار بما يعادل 1.7 بالمئة. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.65 دولار عند التسوية، منخفضا 1.48 دولار أو ما يعادل 2.2 بالمئة.

والتراجع استمرار للخسائر التي تكبدها النفط الأربعاء.

وفي الولايات المتحدة، لم يقدم سحب كبير من مخزونات الخام الكثير لدفع الأسعار إذ ركز المستثمرون على ارتفاع مخزونات الوقود في أسبوع تضمن عطلة الرابع من يوليو، حين ترتفع في العادة معدلات قيادة السيارات.

وتتوقع عدة بنوك، منها جولدمان ساكس وسيتي ويو.بي.إس، أن تظل الإمدادات شحيحة في الشهور المقبلة حتى إذا توصلت أوبك+ إلى اتفاق على رفع الإنتاج.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري إنها ما زالت تتوقع تعافيا قويا في الطلب على النفط العالمي لبقية 2021 وتوقعت أن يصل استهلاك الخام في 2022 إلى مستويات مماثلة لما تم تسجيله قبل جائحة كوفيد-19.

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