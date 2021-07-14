الذهب يصعد بفعل تراجع الدولار

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن تلقت دفعة من هبوط عائدات سندات الخزانة الأمريكية والدولار، فيما ينصب التركيز الآن على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونغرس المقررة في وقت لاحق اليوم بعد الارتفاع القوي في أسعار المستهلكين.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.4 بالمئة إلى 1814.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش، بينما زاد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 1814.5 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة، بعدما حقق أفضل مكاسب يومية بالنسبة المئوية فيما يقرب من شهر أمس الثلاثاء. وتراجعت أيضا عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو بأكبر قدر في 13 عاما. ويتحول الاهتمام الآن إلى شهادة باول أمام الكونغرس لاستخلاص أي توجهات حيال زيادة ضغوط الأسعار واحتمال تشديد السياسة النقدية.

وقال جيجار تريفيدي محلل السلع الأولية لدى شركة السمسرة أناند راثي شاركس ومقرها مومباي "أتوقع لهجة متشددة في شهادة باول. في هذه الحالة سيرتفع الدولار وينخفض الذهب".

وهبطت أسعار الذهب سبعة بالمئة الشهر الماضي بعد أن أشار البنك المركزي الأمريكي إلى زيادة أسعار الفائدة بأسرع من المتوقع.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.5 بالمئة إلى 26.10 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2838.18 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.6 بالمئة ليسجل 1111.23 دولار.

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