وكالة الطيران الأمريكية: رصد مشكلة جديدة في طائرات بوينغ 787

المصدر: رويترز

قالت إدارة الطيران الاتحادية في ساعة متأخرة أمس الاثنين إنه تم اكتشاف عيب جديد في تصنيع طائرات بوينغ 787 دريملاينر وإن الشركة ستعكف على إصلاحها قبل تسليم الطائرات.

وذكرت الإدارة أن العيب "قريب من مقدمة طائرات معينة من طراز 787 دريملاينر في مخزن الطائرات التي لم يتم تسليمها. هذا العيب تم اكتشافه في إطار الفحص المستمر لعمليات تدعيم طائرات بوينج 787 التي تتطلبها إدارة الطيران الاتحادية".

وأضافت أنه "على الرغم من أن العيب لا يشكل تهديدا فوريا لسلامة الطيران، فإن بوينج تعهدت بإصلاح هذه الطائرات قبل استئناف التسليم".

وقالت إدارة الطيران إنها بعد مراجعة البيانات "ستحدد ما إذا كان ينبغي إدخال تعديلات مماثلة على الطائرات 787 المستخدمة فعليا".

كانت بوينج قد أوقفت عمليات تسليم طائرات 787 في أواخر مايو أيار بعد أن أثارت إدارة الطيران الاتحادية مخاوف تتعلق بأسلوب الفحص المقترح وقالت إنها "تنتظر بيانات إضافية من بوينج قبل أن تحدد ما إذا كل حل الشركة يتماشى مع اللوائح المتعلقة بالسلامة".

وواجهت طائرات بوينج 737 ماكس و787 مشاكل كهربائية وغيرها منذ أواخر العام الماضي، ولم تلبث أن استأنفت تسليم طائرات 787 في مارس آذار بعد توقف خمسة أشهر حتى توقف التسليم مرة أخرى في مايو أيار.

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