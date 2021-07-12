تراجع أسعار الذهب يهبط مع صعود الدولار

المصدر: رويترز

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين وتتجه لتسجيل أكبر هبوط في أسبوعين تقريبا مع تراجع جاذبية المعدن جراء انتعاش الدولار والأسهم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1800.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.59 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1799.30 دولار للأوقية.

ارتفعت الأسهم الآسيوية بعدما سجلت وول ستريت مستوى قياسيا مرتفعا يوم الأحد، بينما صعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، وكان قد تراجع على مدى الجلستين السابقتين.

وقال محللون إن الذهب قد يلقى دعما من المخاوف المرتبطة بسلالة دلتا التي قد تبطئ وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي واستمرار سياسات التيسير النقدي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 بالمئة إلى 25.89 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2802.68 دولار للأوقية، بينما فقد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1093.58 دولار.

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