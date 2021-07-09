الاتحاد الأوروبي: بريطانيا مدينة لنا بأكثر من 47 مليار يورو

المصدر: د ب أ

خلص الاتحاد الأوروبي إلى أن بريطانيا مدينة للتكتل بمبلغ 47.5 مليار يورو (56.2 مليار دولار) في إطار تسويات انسحاب البلاد من عضويته (بريكست)، وهو رقم أعلى من تقديرات بريطانية سابقة.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة بأن تقديرات الاتحاد الأوروبي، التي نشرت في وثيقة خاصة بالميزانية، تهدف إلى التعبير عن الالتزامات المستمرة لبريطانيا تجاه برامج الاتحاد التي لا تزال تستفيد منها، فضلا عن التزامات أخرى تجاه التكتل، مضيفة أن الجزء الأكبر من هذه المبالغ مستحق خلال السنوات المقبلة.

ومن الممكن أن تفضي هذه الأرقام إلى مناقشات جديدة بين الاتحاد وبريطانيا، التي ذكرت في عام 2018 أن إجمالي المبالغ المستحقة عليها يبلغ، بحسب تقديرها، 41.4 مليار يورو.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن المبالغ المستحقة على بريطانيا بالنسبة لعام 2021 تبلغ إجماليا 6.8 مليار يورو، على أن يتم تسديد باقي المبالغ في وقت لاحق.

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