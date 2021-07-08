الذهب يصعد مع نزول الدولار

المصدر: رويترز

قلبت أسعار الذهب مسارها لتحقق مكاسب اليوم الخميس مع تراجع الدولار ومواصلة عوائد السندات مسارها الهبوطي، مما يجعل المعدن الذي لا يدر عائدا أكثر جاذبية للمستثمرين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1811.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0914 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1814.70 دولار.

وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك "النظرة العامة للذهب صعودية... العقبة الوحيدة في السوق التي تقوض زيادة الذهب وتعيده للهبوط هي الدولار. مع ضعف الدولار إلى حد ما، عاد المعدن للارتفاع مرة أخرى".

انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى 0.1 بالمئة. وضعف الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.12 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1075.30 دولار، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2827.80 دولار.



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