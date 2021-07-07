ارتفاع أسعار الذهب

المصدر: رويترز

تماسكت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالقرب من مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) المهم من الناحية النفسية، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في يونيو لاستقاء مزيد من المؤشرات بشأن توقعات سياسته النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1797.84 دولار للأوقية بحلول الساعة 0500 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 17 يونيو عند 1814.78 دولار أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1799 دولارا للأوقية.

وقال وارن باترسون المحلل لدى آي.إن.جي "انخفاض عوائد سندات الخزانة يقدم بالتأكيد بعض الدعم للذهب، بينما نشهد أيضا بعضا من النزول الطفيف للدولار الأمريكي خلال التعاملات الصباحية المبكرة، وهو ما يقدم دعما أيضا".

علقت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر. ويقلل انخفاض عوائد السندات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وينتظر المشاركون في السوق الآن محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والمقرر صدوره الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، والذي قد يلقي مزيدا من الضوء على مسار سعر الفائدة بعد ميل من البنك المركزي الأمريكي للتشديد الشهر الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.15 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2787.67 دولار، وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1086.38 دولار.

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