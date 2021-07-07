الذهب يخترق مستوى 1800 دولار

المصدر: رويترز

اخترقت أسعار الذهب حاجز 1800 دولار أثناء التعاملات أمس الثلاثاء، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية وانتظار المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يونيو لتقييم آفاق أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1795.00 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 17 يونيو عند 1814.78 دولار.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة لتسجل عند التسوية 1794.20 دولار.

وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية أدنى مستوى في أسبوعين، وهو ما يعزز جاذبية المعدن النفيس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.3 بالمئة 26.11 دولار للأوقية بعد أن قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ 17 يونيو عند 26.76 دولار.

وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 1086.30 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2796.90 دولار.

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