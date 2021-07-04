السماح للأجانب المطعمين ضد كورونا بدخول إندونيسيا اعتباراً من بعد غد

المصدر: د ب أ

ذكر المتحدث باسم وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار الإندونيسي، جودي ماهاردي أن الأجانب فقط، الذين تم تطعيمهم بشكل كامل، يمكنهم السفر إلى إندونيسيا، اعتبارا من السادس من يوليو الجاري، طبقا لما ذكرته وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف جودي في بيان مكتوب في جاكرتا اليوم الأحد "يتطلب من كل أجنبي، اعتبارا من السادس من يوليو، تقديم شهاد لقاح "تظهر أنه أو أنها تم تطعيمه أو تطعيمها بالكامل، ونتائج سلبية لاختبار بي سي آر للكشف عن فيروس كورونا، قبل دخول إندونيسيا".

ويتطلب من المواطنين الإندونيسيين، الذين سيدخلون إندونيسيا، لكن ليس لديهم بطاقة لقاح، تقديم نتائج سلبية لاختبار "بي.سي.آر" لفيروس كورونا.

وبعد أن يخضعوا لحجر صحي ويتم ثبوت خلوهم من الفيروس، سيتم تطعيمهم على الفور.

وشهدت إندونيسيا رقما قياسيا مرتفعا لحالات الإصابة بفيروس كورونا أمس الأول الجمعة، حيث سجلت 27 ألفا و913 حالة إصابة جديدة و493 حالة وفاة في مختلف أنحاء البلاد.

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