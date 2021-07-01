نيسان تعتزم إقامة مركز لإنتاج السيارات الكهربائية في بريطانيا

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة نيسان موتور اليابانية لصناعة السيارات اعتزامها إقامة مركز لصناعة السيارات الكهربائية في بريطانيا باستثمارات تبلغ مليار جنيه إسترليني (1.4 مليار دولار) في إطار إعادة هيكلة الشركة اليابانية لاستراتيجيتها في مجال السيارات الكهربائية ببريطانيا.

ونقلت وكالة بلومبرy للأنباء عن الشركة اليابانية القول إنها تعتزم إنفاق ما يصل إلى 423 مليون جنيه إسترليني لإنتاج سيارة كهربائية جديدة من فئة سيارات الطرق الوعرة في مصنعها بمنطقة ساندرلاند شمال إنجلترا وفي مصنع إنفجن أيه.إي.إس.سي الذي يورد البطاريات لسيارات نيسان الكهربائية،

كما تعتزم استثمار 450 مليون جنيه إسترليني في أحدث مصنع للمحركات.

تضم الشراكة التي ستنفذ هذه الاستثمارات مجلس مدينة ساندرلاند البريطانية.

وقال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن هذه الاستثمارات تعتبر "تصويتا كبيرا بالثقة في بريطانيا وفي عمالنا المهرة في شمال شرق" إنجلترا.

وأضاف أن "هذه لحظة محورية في ثورة السيارات الكهربائية لدينا وتأمين لمستقبلنا في العقود المقبلة".

وتعتزم الشركة إقامة مصنع للبطاريات بطاقة إنتاجية تبلغ 9 جيجاوات/ساعة مقابل 1.7 جيجاوات/ساعة في المصنع الحالي.

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