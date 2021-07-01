الذهب يصعد بفعل مخاوف من سلالة دلتا

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس إذ عززت المخاوف إزاء سلالة دلتا الأكثر عدوى من فيروس كورونا جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، قبل بيانات الوظائف الأمريكية التي تعتبر عاملا مهما في توقعات سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1776.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1776.50 دولار.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول إنه في حين ينتاب القلق السوق بشأن رفع أسعار الفائدة في ظل التطلع لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية، تلقت أسعار الذهب دفعة من انتشار سلالة دلتا على مستوى العالم.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر أن يصدر غدا الجمعة لاستقاء مؤشرات على الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي.

ويؤدي رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، مما يقلص جاذبيته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 26.22 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2751.5 دولار، في حين ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1073.5 دولار.

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