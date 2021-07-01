"ريشمونت" السويسرية تستحوذ على "ديلفو" البلجيكية للحقائب الفاخرة

المصدر: د ب أ

استحوذت شركة ريشمونت السويسرية للسلع الفاخرة على شركة صناعة حقائب اليد الفاخرة البلجيكية ديلفو لتضيف منتجات هذه الشركة الشهيرة إلى مجموعة العلامات التجارية الشهيرة التي تنتجها مثل كارتييه ودانهيل.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن المليارديرين الشقيقين فيكتور ووليم فونغ من هونغ كونغ إلى جانب شركة تيماسيك هولدنجز السنغافورية كانوا يسيطرون على ديلفو.

وتشتهر الشركة البلجيكية بإنتاج حقائب بريليانت التي يبلغ سعر الواحدة منها 4800 دولارا.

ولم تكشف ريشمونت عن تفاصيل الصفقة، لكنها قالت إنها لن يكون لها تأثير مالي ملموس على صافي قيمة أصولها أو نتائجها التشغيلية.

كان تشارلز ديلفو قد أسس الشركة في العاصمة بروكسل العام 1829، وتقوم بتوريد المنتجات الجلدية إلى العائلة المالكة في بلجيكا.

وقال فيليب فورتوناتو الرئيس التنفيذي لقطاع العلامات التجارية للأزياء والكماليات في ريشمونت في بيان أمس الأربعاء "ديلفو دار أوروبية عريقة في عالم المنتجات الجلدية الفاخرة ذات تراث قوي ومعرفة مميزة وقدرات تصنيعية استثنائية".

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