دخول ثاني أكبر محطة كهرومائية في العالم الخدمة بالصين

المصدر: البيان

دخلت محطة بايخهتان للطاقة الكهرومائية، التي تُعتبر أكبر محطة كهرومائية قيد الإنشاء في العالم، طور التشغيل بشكل جزئي رسميا في جنوب غربي الصين مع تشغيل وحدتي توليد أمس الاثنين.

وتقع محطة الطاقة الكهرومائية على نهر جينشا، الجزء العلوي من نهر اليانغتسي، وتمتد على الحدود بين مقاطعتي يوننان وسيتشوان جنوب غربي البلاد.

ومع قدرة مركبة إجمالية تبلغ 16 مليون كيلوواط، تم تجهيز المحطة الكهرومائية بـ 16 وحدة لتوليد الطاقة الكهرومائية، تتمتع كل منها بقدرة تبلغ مليون كيلوواط، التي تعتبر أكبر قدرة لوحدة فردية في العالم، بحسب وكالة "شينخوا".

وفي موقع توليد الطاقة تحت سطح الأرض بالمحطة، تعمل أول وحدتين بشكل مطرد. ومن المقرر أن يتم تشغيل جميع الوحدات في يوليو 2022، حيث ستولد أكثر من 62.4 مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء كل عام في المتوسط.

وسيوفر مشروع بايخهتان، حال دخوله طور التشغيل الكامل، حوالي 19.68 مليون طن من الفحم القياسي، ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 51.6 مليون طن، وثاني أكسيد الكبريت بمقدار 170 ألف طن، وأكاسيد النيتروجين بمقدار 150 ألف طن سنويا، وفقا لشركة الخوانق الثلاثة الصينية التي بنت المحطة.

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