تراجع أسعار النفط في ظل مؤشرات على زيادة الإنتاج

المصدر: د ب أ

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات أمس الاثنين في ظل مؤشرات على اتجاه تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط إلى الموافقة على زيادة الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري المقرر الخميس المقبل، مع تجدد المخاوف من جائحة فيروس كورونا بسبب السلالة المتحورة الجديدة دلتا.

وتراجع سعر العقود الآجلة للنفط في تعاملات بورصة نيويورك للسلع أمس بنسبة تصل إلى 9ر1% وهو أكبر تراجع يومي للأسعار منذ أكثر من أسبوع.

يأتي ذلك فيما يتوقع تجمع "أوبك بلس" استمرار العجز في سوق النفط العالمية حتى نهاية العام الحالي في حال استقرار الإنتاج عند مستوياته الحالية.

ومن المنتظر أن تتولى لجنة الخبراء التابعة للتجمع مراجعة أوضاع السوق خلال اجتماعها الدوري المقرر اليوم الثلاثاء، قبل الاجتماع الأساسي للتجمع الذي يضم 23 دولة نفطية منها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.

وبحسب التقديرات المقدمة إلى اللجنة الفنية المشتركة والتي اطلعت عليها بلومبرغ، فإنه من المتوقع زيادة الطلب على العرض في السوق العالمية بمقدار 7ر1 مليون برميل يوميا خلال أغسطس المقبل. وسيكون متوسط العجز حوالي 9ر1 مليون برميل يوميا خلال النصف الثاني من العام الحالي في ظل مستويات الإنتاج الحالية.

ومن المتوقع أن يوافق وزراء التجمع على زيادة الإنتاج خلال اجتماع الخميس المقبل لكن حجم الزيادة مازال غير مؤكد.

ويتوقع الخبراء والتجار الذين استطلعت بلومبرغ رأيهم الموافقة على زيادة الإنتاج بنحو 550 ألف برميل يوميا.

ورغم تراجع الأسعار أمس مازالت أعلى بنسبة 10% تقريبا عن مستواها في نهاية الأسبوع الماضي في ظل تقدم حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم، مما سمح باستئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي خلال تعاملات أمس بمقدار 33ر1 دولار إلى 75ر72 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل فيما تراجع سعر خام برنت القياسي للأسواق العالمية بمقدار 59ر1 دولار إلى 59ر74 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل.

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