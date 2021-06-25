جنوح سفينة شحن هولندية في السويد

المصدر: د ب أ

جنحت سفينة شحن طولها 130 مترا على ضفة رملية بالقرب من جزيرة ساندو السويدية أمس الخميس، وذلك بسبب مشاكل في المحرك، وفقا لخفر السواحل السويدي.

وقال خفر السواحل إن قوس السفينة كان على الضفة الرملية، وإن وجود خزانات النفط الخاصة بها في المؤخرة قلل من خطر تسرب الزيت.

وفقدت السفينة قوتها ومعها القدرة على المناورة.

وتعمل عدة جهات الآن على تحرير السفينة مرة أخرى في أسرع وقت ممكن وبأمان قدر الإمكان.

وكانت سفينة الشحن الهولندية كونينجسبورغ في طريقها إلى الدار البيضاء في المغرب وتحمل أخشابا، حسبما ذكرت قناة "إس في تي" السويدية.

وذكر التقرير أنه لم يصب أحد في الحادث الذي وقع على مسافة حوالي 400 كيلومترا شمال ستوكهولم.

ولم يتضح في البداية ما إذا كانت السفينة قد تعرضت لضرر.

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