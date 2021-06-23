ميركل تتوقع إنفاقاً "عملاقاً" بعد انحسار الجائحة

المصدر: رويترز

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس الثلاثاء إن ألمانيا سيتعين عليها أن تنفق مبالغ "عملاقة" في الأعوام القليلة القادمة لمساعدتها في التغلب على التحديات البيئية والتكنولوجية حال انحسار جائحة فيروس كورونا.

وفي كلمة ألقتها في مؤتمر لاتحاد الصناعة الألماني، قالت ميركل إن بعض القطاعات ستظل تحتاج إلى المزيد من المساعدة بعد الأزمة. وخصت بالذكر قطاع الرقائق الإلكترونية.

وقالت: "بدون مساعدة من الدولة فإن توسيع إنتاج الرقائق الإلكترونية في أوروبا لن يكون ممكنا"، مضيفة أنه يجب إعادة الانضباط إلى المالية العامة في الأعوام المقبلة.

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