إعادة افتتاح أكبر منجم لـ "الكوبالت" بالعالم في الكونغو

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة التعدين البريطانية السويسرية العملاقة "جلينكور" أنه من الممكن إعادة فتح منجم "موتاندا" للكوبالت والنحاس الموجود في جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل نهاية عام 2021، بعد نحو عامين من إغلاق المنجم، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الاثنين.

ونقلت بلومبرغ عن بيان لوزارة التعدين أرسل للصحفيين، إن وزيرة التعدين الجديدة في الكونغو، أنطوانيت نامبا كالامبايي اجتمعت مع ممثلين من الشركة أمس الاثنين لبحث مسألة إعادة تشغيل المنجم، الذي أغلق في نوفمبر 2019.

وقالت جلينكور في بيان منفصل عبر البريد الإلكتروني، إن منجم موتاندا :" سيبدأ تشغيل عملياته قرب نهاية هذا العام من أجل السماح بالعودة إلى الإنتاج في عام 2022".

يذكر أن منجم "موتاندا"، الذي يعد أكبر منجم للكوبالت في العالم ينتج حوالي 20% من إنتاج العالم من الكوبالت المستخدم في صناعة بطاريات الهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية.

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