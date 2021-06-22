هيونداي تستحوذ على شركة روبوتات أمريكية بـ 880 مليون دولار

المصدر: يونهاب

أعلنت مجموعة "هيونداي موتور" أمس الاثنين أنها استحوذت على حصة مسيطرة في شركة "بوسطن دينامكس" للروبوتات، مقابل 880 مليون دولار أمريكي.

ويعد هذا الاستثمار جزءًا من خطط مجموعة صناعة السيارات الكورية الجنوبية لتعزيز قدرتها التنافسية في حلول التنقل المستقبلية.

وفي ديسمبر، وافق مجلس الإدارة للشركات الثلاث التابعة للمجموعة، وهي شركة "هيونداي موتور" وشركة "هيونداي موبيس" وشركة "هيونداي غلوفيس"، على خطة الاستحواذ على 80% من شركة "بوسطن ديناميكس" الأمريكية، التي تقدر قيمتها بنحو 1.1 مليار دولار، من شركة الاستثمار اليابانية "سوفت بنك" وشخصين آخرين.

وفي الشهر نفسه، أعلنت "هيونداي" أنها ستستثمر 60.1 تريليون وون حتى العام 2025، في قطاع التنقل في المستقبل، لاكتساب حصة أكبر في سوق السيارات العالمية سريعة التطور.

وقالت المجموعة في بيان لها إن "هيونداي موتور" ستمتلك 30% من الشركة الأمريكية، في حين ستمتلك "هيونداي موبيس" 20%، و"هيونداي غلوفيس" 10%، وسيمتلك رئيس مجلس إدارة المجموعة "جونغ أوي-سون" 20% من الشركة.

يذكر أن الشركة الأمريكية تشبه إلى حد كبير مراكز الأبحاث، وقد انبثقت عن معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا في أوائل التسعينيات، وتم بيعها لشركة غوغل في العام 2013، ثم إلى شركة "سوفت بنك" في العام 2017.

وتعد هذه أول صفقة اندماج واستحواذ للمجموعة منذ أن تولى "جونغ" رئاسة المجموعة رسميًّا في أكتوبر، حيث تعهد آنذاك بتحويل الشركة إلى مزود لخدمات التنقل المستقبلية.

وفي أكتوبر، قال "جونغ" إن نصف أعمال المجموعة سيكون مرتبطًا بتصنيع السيارات، ويليه التنقل الجوي في المناطق الحضرية بنسبة 30%، والروبوتات بنسبة 20%.

ومن المتوقع أن يؤثر الاستحواذ على خطط خامس أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم لتصميم الروبوتات الصناعية التي ستستخدم في المصانع ومراكز الخدمات اللوجستية.

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