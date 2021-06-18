"ماكس 10" الأكبر من إنتاج بوينغ تنطلق في أول رحلة لها اليوم الجمعة

المصدر: د ب أ

من المقرر أن تنطلق الطائرة "ماكس 10"، الأكبر حجما ضمن الطراز "ماكس 737" من إنتاج شركة بوينغ الأمريكية العملاقة، في أول رحلة لها، اليوم الجمعة، وهو حدث فارق في إطار عودة طائرات هذا الطراز للتحليق بعد حدثين مأساويين أوديا بحياة المئات، وبقائها على الأرض لفترة طويلة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء نقلا عن مصدرين مطلعين.

وستكون "ماكس 10" أول طائرة من الطراز "ماكس 737" تقوم برحلة أولية لها منذ قررت سلطات الطيران الأمريكية السماح لطائرات هذا الطراز بالعودة إلى الأسواق في نوفمبر الماضي.

وبحسب بلومبرغ، ليس من المتوقع أن تعود الطائرات إلى الخدمة التجارية قبل عام 2023، حيث تعمل بوينغ مع سلطات الطيران الأمريكية بشأن التعديلات على كيفية قياس الطائرة لتدفق الهواء.

وطالب المسؤولون في أوروبا من بوينغ العام الماضي إضافة ما يعرف باسم أجهزة استشعار اصطناعية، كإجراء احترازي إضافي في أعقاب حادثي تحطم لطائرتين من هذا الطراز في إندونيسيا ثم إثيوبيا، مما تسبب إجمالا في وفاة 346 شخص، وتوقف هذه الطائرات عن الطيران لنحو عامين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز