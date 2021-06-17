سويسرا تزيح سنغافورة عن صدارة مؤشر التنافسية

المصدر: د ب أ

لم تعد الدولة الثرية سنغافورة أكثر اقتصاد تنافسية في العالم، بحسب معهد التنمية الإدارية ومقره لوزان، الذي وضع سويسرا اليوم الخميس على رأس قائمة التصنيف العالمي للتنافسية.

كانت سنغافورة التي تصدرت القائمة على مدار العامين الماضيين، الممثل الآسيوي الوحيد بين الدول الخمس الأوائل الذين اشتملوا على السويد والدنمارك وهولندا.

ورغم أن أغلب الدول الأوروبية تضررت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا، قياسا بعدد الوفيات والإصابات، قال معهد التنمية الإدارية إن اقتصادات القارة "صمدت أمام الأزمة الصحية أفضل من أغلب المناطق الأخرى"، فيما اعتلت سويسرا صدارة القائمة بعدما "أبقت على استراتيجية مالية منضبطة".

وأضاف المعهد أن تراجع سنغافورة من المركز الأول إلى الخامس كان نتيجة "للمشاكل المتعلقة بخسارة الوظائف وقلة الإنتاجية والأثر الاقتصادي الناتج عن الجائحة".

وانكمش اقتصاد سنغافورة بواقع نسبة قياسية بلغت 4ر5 % العام الماضي، رغم أنها تعافت من حينها.

وأعلنت الحكومة اليوم الخميس عن سادس شهر على التوالي من نمو الصادرات، بتسجيل زيادة بنسبة 9 % تقريبا في مايو.

وكانت هونغ كونغ وتايوان الاقتصادين الآسيويين الآخرين اللذين أدرجا بين العشرة الأوائل، بينما ظلت الهند وماليزيا اللتان تعرقلتا جراء الجائحة في الأسابيع الأخيرة، في نفس المكان أو ارتفعتا قليلا.

وارتفعت الصين وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأحد القلائل الذين حققوا نموا في 2020، من المرتبة العشرين إلى السادسة عشر، لتواصل "مسار تصاعدي" قائما على "تراجع مستمر للفقر وتعزيز البنية التحتية والتعليم".

وحافظت الولايات المتحدة على المرتبة العاشرة، بينما ارتفعت بريطانيا درجة واحدة لتصل إلى المرتبة الثامنة عشر بعدما حققتا ما وصفه معهد التنمية الإدارية بالسياسات الاقتصادية "الفعالة" خلال الجائحة.

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