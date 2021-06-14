أمريكي وابنه يعترفان بمساعدة غصن على الهروب من اليابان

المصدر: رويترز

ذكرت وكالة أنباء كيودو أن أمريكيا وابنه اعترفا اليوم الاثنين أمام محكمة في طوكيو بتهمة مساعدة كارلوس غصن الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان بشكل غير قانوني على الفرار من اليابان في نهاية عام 2019 مختبئا في صندوق وعلى متن طائرة خاصة.

ويمثل مايكل تيلور العسكري السابق في القوات الخاصة ونجله بيتر أمام محكمة يابانية لأول مرة بعد أن سلمتهما الولايات المتحدة في مارس .

ويجري احتجاز الاثنين في نفس السجن في طوكيو الذي كان غصن مسجونا فيه ويواجهان عقوبة السجن لفترة تصل إلى ثلاث سنوات.

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