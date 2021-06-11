الذهب يهبط بفعل زيادة الدولار مع اعتبار صعود التضخم عابرا

المصدر: رويترز

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متأثرة بارتفاع الدولار في الوقت الذي يراهن فيه بعض المستثمرين على أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة مؤقتة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1881.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1407 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة بالمئة إلى 1883.30 دولار.

صعد مؤشر الدولار 0.4 بالمئة، مما يقلص الإقبال على المعدن بالنسبة للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.

وقال محلل شؤون السلع الأساسية في تي.دي سكيوريتيز إن بيانات التوظيف ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أخفقت في دفع الذهب فوق مستوى 1900 دولار، مما يشير إلى تباطؤ تدفقات التحوط من التضخم في نفس الوقت الذي كانت تنخفض فيه التدفقات الحاضرة.

وقال "نتيجة لذلك، سيتكبد الذهب خسائر".

يعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم.

وكشفت بيانات أمس الخميس أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت بقوة في مايو أيار، لكن محللين يقولون إن الزيادة من المرجح أن تكون عابرة، وبالتالي انحسرت المخاوف حيال تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2798.92 دولارا للأوقية وتقدم البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1151.52 دولارا.

وارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 28.14 دولارا للأوقية

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز