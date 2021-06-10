تذبذب أسعار النفط خلال تعاملات اليوم

المصدر: د ب أ

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط اليوم الخميس تذبذبا واضحا ارتفاعا وتراجعا، مع ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، وقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن اثنين من مسؤولي قطاع النفط في إيران.

وارتفع سعر التعاقدات الآجلة في بورصة نيويورك للسلع بنسبة 1% تقريبا بعد تراجعه في بداية التعاملات.

يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، وهو ما دفع المستثمرين نحو الاستثمار في السلع تحسبا لمزيد من ارتفاع معدل التضخم، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بمقدار 0.41 دولار إلى 70.37 دولارا للبرميل تسليم يوليو الماضي حتى الساعة العاشرة و12 دقيقة من صباح اليوم في نيويورك. وارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بمقدار 0.43 دولار إلى 72.65 دولارا للبرميل تسليم أغسطس الماضي.

كانت اسعار النفط قد تراجعت في أعقاب قيام الولايات المتحدة برفع عقوبات على مسؤول إيراني بقطاع النفط واثنين من الإيرانيين المتورطين في تجارة النفط، مما قد يمهد الطريق أمام طهران لضخ المزيد من النفط في السوق. وبعد ذلك استردت الأسعار خسائرها.

يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات أمريكية أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 6ر0% في مايو، وهو أعلى مما كان متوقعا.

وأعلنت وزارة العمل أن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.6% في مايو، بعدما قفز بنسبة 0.8% في أبريل. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، فقد ارتفعت الأسعار الأساسية للمستهلكين بنسبة 0.7% في مايو، بعد ارتفاعها بنسبة 0.9% في أبريل.

وكان من المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.4%.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في مايو بنسبة 5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة أعلى ارتفاع منذ أغسطس من عام 2008 .

كما تسارع المعدل السنوي لنمو الأسعار الأساسية للمستهلكين إلى 3.8% في مايو، وهو ما يمثل أكبر قفزة منذ يونيو 1992.

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