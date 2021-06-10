الصين والولايات المتحدة توافقان على دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما

المصدر: د ب أ

اتفق وزيرا التجارة في كل من الصين والولايات المتحدة، على دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما ، وذلك في مكالمتهما الأولى منذ بداية حكم إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الخميس، أن وزير التجارة الصيني، وانج وينتاو، ونظيرته الأمريكية، جينا رايموندو، "اتفقا على تعزيز التنمية الصحية للتعاون البراغماتي في التجارة والاستثمار"، وذلك في مكالمة هاتفية صباح اليوم الخميس بتوقيت الصين.

وجاء في بيان للحكومة الصينية إن الاثنين "تبادلا وجهات النظر بصراحة وعملية، بشأن القضايا ذات الصلة والاهتمامات المشتركة".

وتستأنف الدولتان الاتصال الرسمي بينهما بصورة بطيئة، بعد تغيير الإدارة الامريكية في يناير.

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