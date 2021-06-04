بريطانيا توقع اتفاقا تجاريا مع 3 دول أوروبية

المصدر: د ب أ

وقعت بريطانيا اتفاقا من حيث المبدأ لتنظيم العلاقات التجارية مع 3 دول أوروبية وهي النرويج وأيسلندا وليختينشتاين.

ووفقا للبنود الخاصة بالجوانب الرقمية، فإن الشركات البريطانية تستطيع التصدير لتلك الدول باستخدام الوثائق والعقود والتوقيعات الإلكترونية.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الاتفاق يقضي بخفض الرسوم الجمركية على بعض الصادرات البريطانية إلى النرويج.

في الوقت نفسه، فإنه سيتم الاعتراف بالخمور والمشروبات الكحولية البريطانية بما في ذلك الويسكي الاسكتلندي في النرويج وأيسلندا.

في المقابل سيتم خفض الرسوم الجمركية على واردات بريطانيا من الجمبري والقريدس.

كما يمكن للشركات البريطانية المنافسة من أجل الفوز بالمزيد من العقود الحكومية في تلك الدول بما تصل قيمتها إلى 200 مليون جنيه إسترليني سنويا وفقا لهذا الاتفاق.

كما يسمح الاتفاق بوضع حد أقصى لرسوم التجوال التي يمكن لشركات تشغيل شبكات الهاتف المحمول فرضها على المستخدمين في حالة السفر بين تلك الدول.

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