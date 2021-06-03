أسعار الذهب تواصل التراجع مع ارتفاع الدولار

المصدر: رويترز

واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم الخميس، لتفقد أكثر من واحد بالمئة مع انخفاض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تحسن في سوق العمل ويعزز الدولار.

وبحلول الساعة 12.34 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 1.2 بالمئة إلى 1884.71 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9 بالمئة مسجلة 1893.30 دولار.

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل في يو.بي.إس إنه في حين ستظل الأسعار تحت تأثير ارتفاع التضخم في المدى القريب، فمن المتوقع أن يتراجع الذهب على مدار الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة توقعا لتصريحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن تقليص التحفيز.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة مقابل العملات المنافسة، مما ينال من جاذبية الذهب لحملة العملات الأخرى.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 2.4 بالمئة إلى 27.53 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 2.1 بالمئة ليسجل 2797.97 دولار، بينما هبط البلاتين 1.5 بالمئة إلى 1171.55 دولار للأوقية.

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