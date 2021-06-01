استمرار ارتفاع أسعار النفط للشهر الثاني توالياً

المصدر: د ب أ

واصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها خلال مايو الحالي للشهر الثاني على التوالي، في ظل توقعات تجمع "أوبك بلس" للدول المصدرة للبترول بتراجع مخزون النفط الخام بشدة خلال العام الحالي إذا التزمت دول المجموعة بخطتها الإنتاجية.

وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في تعاملات نيويورك اأمس الاثنين بنسبة 9ر0% لتصل نسبة الزيادة في الأسعار خلال الشهر الحالي ككل إلى أكثر من 5% في الوقت الذي ذكر فيه تجمع أوبك بلس، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والدول الحليفة من خارج المنظمة وعلى رأسها روسيا، تلاشي الفائض في المعروض من الخام في الأسواق العالمية بنهاية الشهر المقبل.

كما يتوقع التجمع تراجع المخزون العالمي للنفط بمقدار مليوني برميل يوميا على الأقل اعتبارا من سبتمبر وحتى ديسمبر المقبلين.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن أسعار النفط العالمية ارتفعت منذ بداية العام الحالي بأكثر من 35% مع قيام دول أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا بتقليص حذر للتخفيضات الانتاجية التي سبق إقرارها خلال العام الماضي في ظل انهيار الطلب العالمي على الطاقة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن يقرر وزراء نفط تجمع أوبك بلس، الذي يضم 23 دولة، زيادة الإنتاج لشهر يوليو المقبل وفق الجدول المقرر وإعادة ضخ مليوني برميل يوميا كان قد تم تقليصها من الإنتاج في أبريل الماضي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي أمس الاثنين بمقدار 59 سنت إلى 91ر66 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل خلال تعاملات بورصة نيويورك للسلع.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي في بورصة العقود الآجلة الأوروبية بلندن بمقدار 31 سنت إلى 32ر69 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل.

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