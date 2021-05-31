الشرطة الألمانية تفتش طائرة هبطت بشكل مفاجىء في مطار برلين

المصدر: د ب أ

أكدت الشرطة الألمانية تفتيش طائرة ركاب تابعة لشركة ريان إير بمطار برلين أمس الأحد، وذلك بعد هبوطها غير المدرج على جدول الرحلات.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه لم يتم الكشف مباشرة عن سبب توقف الطائرة، التي كانت في طريقها من دبلن بأيرلندا إلى كراكوف ببولندا، بمطار برلين في حوالي الساعة 8 مساءً (18:00 بتوقيت غرينتش) وذلك لأسباب تشغيلية.

وتم نقل الطائرة إلى مربض للطائرات بعيدا عن صالة الوصول.وتم اصطحاب الركاب البالغ عددهم 160 إلى داخل مبنى المطار.

وفتشت الشرطة بمساعدة كلاب بوليسية أمتعة الركاب المجمعة بالقرب من الطائرة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيسمح للطائرة بمتابعة رحلتها وموعد ذلك.

ورفعت سلطات المطار حظر الطيران الليلي عن رحلة ريان إير كإجراء احترازي.

وكانت صحيفتا "بي زد" و "بيلد" اللتان تصدران من برلين أول من كشف عن الحادث، والذي يأتي بعد أسبوع من إرسال سلطات بيلاروسيا طائرة مقاتلة لإجبار رحلة لريان إير على تحويل مسارها إلى مينسك، حيث ألقي القبض على صحفي معارض كان على متنها.

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