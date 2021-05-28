النفط يصعد لدعم توقعات إيجابية للطلب تواجه مخاوف الإمدادات

المصدر: رويترز

صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة، وظل خام برنت متماسكا قرب مستوى 70 دولارا للبرميل، إذ طغت بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية وتوقعات بانتعاش للطلب العالمي على مخاوف حيال زيادة الإمدادات من إيران عند رفع العقوبات.

وبحلول الساعة 1125 بتوقيت جرينتش، صعد برنت 24 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 69.70 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 67.20 دولار للبرميل.

وقال أويجن فاينبرج المحلل لدى كومرتس بنك "بدعم البيانات الاقتصادية الجيدة والإقبال على المخاطرة من جانب المستثمرين في الأسواق المالية، يتجه برنت من جديد إلى مستوى 70 دولارا للبرميل المهم نفسيا".

وأضاف "المخاوف بشأن الطلب بسبب الجائحة تنحسر بفعا التفاؤل في ضوء العودة السريعة للمستهلكين".

ويتجه برنت وغرب تكساس الوسيط كلاهما لتسجيل مكاسب أسبوعية خمسة بالمئة وستة بالمئة على الترتيب.

يتوقع المحللون أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى ما يقرب من 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام بدعم موسم السفر الصيفي في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك بعد برامج التطعيم الواسعة النطاق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال محللون من إيه.إن.زد في مذكرة "الطلب على البنزين يتجاوز حاليا مستويات 2019 في بعض المناطق".

وقدمت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم، الدعم أيضا، إذ انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020، وهو ما جاء أفضل من التوقعات.

ضغط ارتفاع وتيرة حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا على الأسعار. فقد تجاوز عدد الإصابات في منطقة جنوب آسيا 30 مليونا اليوم وفقا لإحصاء أجرته رويترز، وذلك بقيادة الهند التي تعصف بها موجة ثانية من كوفيد-19 وعجز في اللقاحات بمختلف أنحاء المنطقة.

وحدت من المكاسب أيضا الاحتمالات المتعلقة بزيادة النفط الإيراني في الأسواق.

تتفاوض إيران والقوى العالمية في فيينا منذ أبريل نيسان للتوصل إلى خطوات يتعين على طهران وواشنطن اتخاذها بشأن العقوبات والأنشطة النووية من أجل العودة إلى الامتثال الكامل لاتفاق إيران النووي المبرم في 2015 مع القوى العالمية.

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