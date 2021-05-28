بتكوين تتجه إلى تكبد أكبر خسارة شهرية

المصدر: رويترز

تراجعت بتكوين اليوم الجمعة إلى أدنى مستوى لها هذا الأسبوع، مما رفع الخسائر الناجمة عن حملة متنامية ضدها في الصين ومخاوف بيئية إلى ما يقرب من 40 بالمئة منذ بداية الشهر.

وأضافت أكبر العملات المشفرة إلى خسائرها السابقة، وانخفضت 8.2 بالمئة لتصل إلى 35 ألفا و339 دولارا، إذ ظلت قابعة في نطاق تداول ضيق نسبيا هذا الأسبوع. وكان متراجعة في أحدث تعاملات 6.2 بالمئة.

خسرت العملة المشفرة 37 بالمئة من قيمتها في مايو، وسيكون هذا أسوأ أداء شهري لها منذ سبتمبر 2011 إذا استمرت على نفس الوتيرة.

ودفعتها إلى التراجع جهود الصين للقضاء على عمليات التعدين الإلكترونية لاستخراج العملات المشفرة وتداولها، وذلك إلى جانب خطوة تسلا وقف تلقي المدفوعات بها على خلفية مخاوف بشأن استهلاك الطاقة.

ومع ذلك، حققت بتكوين مكاسب بنحو ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع. ويجري التداول على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع في أسواق العملات المشفرة، ويشيع حدوث تقلبات في عطلات نهاية الأسبوع.

ونزلت أيضا العملات المشفرة الأصغر، والتي عادة ما ترتفع وتنخفض مع بتكوين. ونزلت ثاني أكبر العملات الرقمية إثريوم بما يصل إلى 11 بالمئة، لتبلغ أدنى مستوى لها في أربعة أيام.

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