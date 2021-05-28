بوينغ تسدد ملايين الدولارات لإدارة الطيران الاتحادية كغرامات على عيوب طائرات 737

المصدر: د ب أ

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية يوم الخميس إن شركة بوينغ ستسدد ما لا يقل عن 17 مليون دولار كغرامات، ويجب أن تقوم بالعديد من الإجراءات التصحيحية لتحسين مراقبة الجودة في صناعة طائرات 737.

وذكرت صحيفة سياتل تايمز أنه على الرغم من أن هذه الغرامة هي الأكبر التي يتم فرضها خلال بضع سنوات، إلا أنها صغيرة نسبيا بالنسبة لبوينغ.

ويضع القانون الاتحادي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن أن تفرضها إدارة الطيران الاتحادية بحوالي 30 ألف دولار لكل طائرة معيبة يتم تسليمها.

وأضافت الصحيفة أن الأكثر ضررا هو أن إجراء إدارة الطيران الاتحادية يضيف علامة سوداء أخرى إلى ما تم الكشف عنه مؤخرًا بشأن أوجه القصور الخطيرة في مراقبة الجودة في خط إنتاج بوينغ.

كما أنه يضر بسمعة الشركة المصنعة للطائرات، والتي تلطخت بالفعل بسبب أخطاء التصميم التي أدت إلى حادثين قاتلين لطائرتين من طراز 737 ماكس.

وكان الكونغرس الأمريكي قد طالب الأسبوع الماضي فقط بفتح تحقيق في انخفاض مستوى الجودة المستمر.

وقالت بوينغ في بيان يوم الخميس "نأخذ على عاتقنا تنفيذ جميع المتطلبات التنظيمية على محمل الجد".

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