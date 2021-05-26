ارتفاع طفيف في أسعار النفط مع تزايد الطلب

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار النفط قليلا أمس الثلاثاء بدعم من زيادة في الطلب، بينما يقترب الموسم الصيفي لقيادة السيارات في النصف الشمالي من العالم وتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا في مواجهة مخاوف من أن عودة محتملة لإيران إلى السوق ستتسبب في تخمة في المعروض.

وبعد صعودها بأكثر من خمسة في المئة في الجلستين السابقتين، ارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي 19 سنتا، أو 0.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية 68.65 دولار للبرميل.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط الجلسة مرتفعة سنتين اثنين لتبلغ عند التسوية 66.07 دولار للبرميل. وذلك هو أعلى مستوى إغلاق للخامين القياسيين كليهما في أسبوع.

ولقيت الأسعار دعما أيضا من تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في 19 أسبوعا مقابل سلة من العملات مع انحسار مخاوف التضخم. ويجعل ضعف الدولار شراء السلع الأولية المقومة بالعملة الخضراء أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وجاءت التحركات الصغيرة لسعر النفط أمس بينما تنتظر الأسواق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء.

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