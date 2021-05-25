اعتقال زعيم للمافيا الإيطالية في البرازيل بعد هروبه من سجن بأوروجواي

المصدر: د ب أ

قال وزير العدل البرازيلي أندرسون توريس إن روكو مورابيتو، أحد كبار أعضاء مافيا "ندرانجيتا" الإيطالية الذي هرب في العام 2019 من سجن في أوروغواي، قد اعتقل في البرازيل أمس الاثنين.

وقال الوزير إنه تم اعتقال مورابيتو في مدينة جواو بيسوا شرقى البرازيل خلال عملية مشتركة بين الشرطة الاتحادية في البلاد والإنتربول.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن السلطات الإيطالية والأمريكية شاركت أيضا في عملية الاعتقال.

وهرب مورابيتو (54 عاما) من سجن في مونتيفيديو حيث كان ينتظر تسليمه إلى إيطاليا مع ثلاثة سجناء آخرين في يونيو 2019.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز