الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة

المصدر: طوكيو - رويترز

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم، إذ حدا إقفال قوي للسوق الأمريكية المستثمرين إلى المراهنة على أسهم النمو الزهيدة، بينما تدعمت المعنويات أكثر باستقرار أسعار الفائدة الأمريكية.

وتقدم المؤشر نيكي القياسي 0.78 بالمئة ليغلق على 28317.83 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.46 بالمئة، مسجلاً 1904.69 نقطة.

وقال جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث لدى تشيباجين لإدارة الأصول: «بدأ المستثمرون يشعرون بالراحة حيال المراهنات بعد أن أصبحت أسعار الأسهم رخيصة نسبياً. وصعود ناسداك خلال الليل واستقرار أسعار الفائدة الأمريكية عززا المعنويات».

وارتفعت أسهم فاست للتجزئة، المعروفة بعلامة الملابس أونيكلو، 1.09 بالمئة، بينما صعد سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 1.31 بالمئة. وقفز سهم أوليمبس للأجهزة الطبية 2.05 بالمئة.

وزاد سهم تاكيدا للصناعات الدوائية 1.44 بالمئة بعد تقرير بأن موديرنا تدرس تصنيع لقاح كوفيد 19 في اليابان. وتولت تاكيدا استيراد اللقاح واستخراج الموافقات التنظيمية عليه من وزارة الصحة اليابانية التي أقرته اليوم.

في المقابل، انخفض سهم إنبكس، أكبر مستكشف ياباني للنفط والغاز، 3.86 بالمئة، متصدراً الخسائر على نيكي بالنسبة المئوية، مع هبوط أسعار النفط هبوطاً حاداً أمس الخميس، عندما قال دبلوماسيون إن هناك تقدماً صوب اتفاق لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران. وفقد سهم منافستها شركة اليابان للتنقيب عن البترول 3.19 بالمئة.

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