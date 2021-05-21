زيادة عدد المليونيرات في الصين إلى الضعف بحلول 2025

المصدر: د ب أ

يتوقع تقرير اقتصادي صادر عن مجموعة إتش.إس.بي.سي هولدنجز المصرفية البريطانية ارتفاع عدد المليونيرات في الصين بمقدار المثل خلال السنوات الخمس المقبلة مع زيادة حجم الطبقة المتوسطة في الصين بمقدار النصف خلال الفترة نفسها.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن التقرير القول إنه من المتوقع وصول عدد الأشخاص الذين تزيد ثروتهم عن 10 ملايين يوان (1.55 مليون دولار) في الصين إلى 5 ملايين شخص بحلول 2025 مقابل أكثر من مليوني شخص حاليا.

في الوقت نفسه يتوقع البنك أن يصل حجم الطبقة المتوسطة في الصين والبالغ حاليا حوالي 340 مليون شخص إلى أكثر من 500 مليون شخص أي بزيادة نسبتها أكثر من 45% خلال الفترة نفسها.

وأضاف البنك أن ثروة الأسر في الصين ستزيد بنسبة 8.5% سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة مع وصول قيمة الأصول القابلة للاستثمار لدى الأسر الصينية إلى حوالي 300 تريليون يوان بحلول 2025 أي بما يعادل 300% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي للصين في 2020.

وتعني زيادة حجم الطبقة المتوسطة ذات الدخل الأعلى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات الأعلى جودة.

ومن المنتظر زيادة الإنفاق الاستهلاكي في الصين بنحو 1.1 تريليون يوان سنويا مع كل زيادة قدرها 20 دولارا في متوسط الإنفاق اليومي للقادمين الجدد إلى الطبقة المتوسطة، بحسب تقديرات المجموعة المصرفية البريطانية.

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