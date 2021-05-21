الكشف عن الوظيفة الأعلى دخلاً في الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت بيانات متوسط الرواتب والأجور في الصين للعام 2020 الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم 19 مايو الجاري، عن أن معدل نمو متوسط الرواتب والأجور في الصين قد انخفض بالمقارنة مع السنوات السابقة بسبب تأثير الوباء، لكنه لا يزال يحافظ على النمو.

وأظهرت البيانات تجاوز متوسط الراتب للوحدات الحضرية العامة 97 ألف يوان (أكثر من 15 ألف دولار)، ولا يزال الأشخاص الذين لديهم وظائف في المجال الوظيفي لتقنية المعلومات (IT) يحافظون على صدارة ترتيب الأجور في الصناعات المختلفة بمتوسط الراتب السنوي أكثر من 170 ألف يوان (حوالي 26.5 ألف دولار)، بحسب صحيفة الشعب الصينية.

ووفقًا للتحليل، شهدت طلبات الاستهلاك الجديدة، مثل المكاتب عبر الإنترنت والتعليم عبر الإنترنت والاستشارات الطبية عن بُعد، زيادة قوية تحت تأثير الوباء، مما يؤدي إلى النمو السريع لمتوسط الأجور للموظفين في الإنترنت وصناعات الخدمات ذات الصلة.

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