ورثة أكبر مالك خاص لأسهم شركة لوفتهانزا يبيعون نصف حصتهم

المصدر: د ب أ

أعلن ورثة ثاني أكبر مالك لأسهم مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران أمس الخميس، أنهم سيبيعون أكثر من نصف حصتهم في الشركة بعد ثلاثة أشهر من وفاة عميد العائلة هاينز هيرمان ثاييلي، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

ونقلت بلومبرغ بيان صدر مساء أمس الخميس، عن شركة كنور بريميس (كيه بي ) القابضة التي حصل من خلالها ثايلي على حصة بلغت نحو 12٪ من أسهم الشركة الألمانية، إنها سوف تبيع 33 مليون سهم من أسهمها البالغ عددها 60 مليون سهم.

وطبقا للأسعار الحالية، فإن الجزء الذي سيتم بيعه يقدر بحوالي 358 مليون يورو (437 مليون دولار).

ويعني هذا التوقيت أن ورثة ثايلي سيبيعون أسهمهم في لوفتهانزا بأسعار أقل بنحو الثلث من السعر الذي عرضته لوفتهانزا قبل أن تضرب أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) صناعة الطيران.

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