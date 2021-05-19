بتكوين وإثريوم تهويان والقيمة السوقية للعملات المشفرة تخسر تريليون دولار

المصدر: رويترز

سجلت بتكوين وإثريوم اليوم الأربعاء أكبر هبوط ليوم واحد منذ مارس آذار من العام الماضي وهو ما تسبب في خسائر للقيمة السوقية لقطاع العملات المشفرة بكامله تقترب من تريليون دولار.

وجاءت الانخفاضات الحادة بعد أن حظرت الصين على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات تقديم خدمات العملات المشفرة.

وهبطت بتكوين إلى 30066 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر يناير كانون الثاني قبل أن تتعافى قليلا إلى 35174 دولارا بحلول الساعة 1415 بتوقيت جرينتش.

وهوت إثريوم إلى 1850 دولارا، وهو أيضا أضعف مستوى لها منذ أواخر يناير كانون الثاني قبل أن تتعافى إلى 2433 دولارا.

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