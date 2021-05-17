ارتفاع الذهب لأعلى مستوى منذ 3 أشهر

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم "الاثنين" إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر، إذ تدعم الإقبال على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا بفعل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والمخاوف من ارتفاع حالات كوفيد-19 في بعض الدول الآسيوية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1854 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما لامست في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ الثاني من فبراير.

وقفزت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1853.20 دولار.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي إف. إكس "تنخفض عوائد سندات الخزانة، ومن ناحية أخرى، يبدو أن هناك مخاوف بشأن عودة وتيرة الإصابات بالفيروس للزيادة في سنغافورة وتايوان وأسواق منطقة آسيا المحيط الهادي الأوسع.. مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة".

وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوع، مما يقلص تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

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