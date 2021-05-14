زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب غرب إندونيسيا

المصدر: د ب أ

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا حدوث زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر تحت البحر قبالة سومطرة الإندونيسية اليوم الجمعة في تمام الساعة 1:30 ظهرا بالتوقيت المحلي (0630 بتوقيت غرينتش).

وأضافت الوكالة أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد نحو 150 كيلومترا جنوب غرب جزيرة نياس بالقرب من الساحل الغربي لمقاطعة سومطرة الشمالية و 1339 كيلومترا جنوب غرب جاكرتا.

وقالت الوكالة إنه ليس هناك تحذيرات بوقوع موجات مد عالية (تسونامي).

وعدلت وكالة الأرصاد الجوية شدة الزلزال وعمقه بعد البيان الأولي الذي ذكر أن قوته بلغت 2ر7 درجات على مقياس ريختر وأن مركز الزلزال كان على عمق 19 كيلومترا.

ووقعت ثلاث هزات ارتدادية، من بينها هزة بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر، عقب الزلزال الأول.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث في منطقة غرب نياس، إن السكان المحليين الذين فروا من منازلهم في حالة من الذعر شعروا بالزلزال لمدة تترواح ما بين دقيقتين وخمس دقائق.

وأضاف المتحدث بأنه لم ترد تقارير عن وقوع ضحايا جراء الزلزال.

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