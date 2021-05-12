جيف بيزوس يبيع حصة بقيمة 6.7 مليار دولار من أسهم أمازون

المصدر: د ب أ

أظهرت بيانات هيئة الأوراق المالية الأمريكية الصادرة أمس الثلاثاء أن جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة باع جزءا من حصته في الشركة بقيمة 6.7 مليار دولار تقريبا خلال مايو الحالي.

وبحسب البيانات فإن بيزوس باع خلال الأيام القليلة الماضية نحو مليوني سهم من أسهم أمازون. وتم البيع على 3 دفعات، وجاء بعد وقت قليل للغاية من إعلان الشركة تحقيق نتائج جيدة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وفي فبراير ونوفمبر من العام الماضي باع بيزوس كمية من الأسهم بأكثر من 7 مليارات دولار.

يذكر أن بيزوس /57 عاما/ أسس أمازون عام 1994 ومازال أكبر مساهم فرد فيها، بحصة تبلغ حوالي 10% من أسهمها.

وبلغت القيمة السوقية للشركة مؤخرا نحو 1.65 تريليون دولار، حيث استفادت الشركة من ازدهار حركة التجارة الإلكترونية في العالم خلال جائحة فيروس كورونا وارتفع سعر سهمها بنسبة 76% في العام الماضي، ولكن منذ نهاية أبريل الماضي تراجع سعر السهم بنسبة 7% تقريبا.

وبحسب مجلة فوربس ومؤشر بلومبرغ لمليارديرات العالم، يعتبر بيزوس أغنى شخص في العالم، حيث تقدر ثروته بنحو 188 مليار دولار.

ويعتزم بيزوس التخلي عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون خلال الربع الثالث من العام الحالي ليشغل منصب رئيس مجلس الإدارة فقط.

ولم تتضح حتى الآن خطط بيزوس للاستفادة من حصيلة بيع أسهم أمازون، ولكن رئيس أمازون اعتاد ضخ الأموال في شركة تكنولوجيا الفضاء بلو أوريجن التي أسسها وفي مؤسسة بيزوس إيرث.

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