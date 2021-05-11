الذهب يرتفع بدعم انخفاض عوائد السندات والدولار

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ زاد الإقبال على المعدن بفعل تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كانت الضغوط التضخمية في زيادة.

وبحلول الساعة 0538 بتوقيت غرينتش، تقدم الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1836.95 دولارا للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 11 فبراير شباط عند 1845.06 دولارا أمس الاثنين.

ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة التي بلغت 1837.30 دولارا للأوقية.

وقال إيليا سبيفاك محلل شؤون العملات في ديلي إف.كس "رغم اتجاه الذهب للصعود في وقت سابق اليوم، فإنه يجد صعوبة في مواصلة اكتساب الزخم وجزء من ذلك يرجع إلى القلق بشأن التضخم... لا يشير ذلك إلى أن أرقام الوظائف هذه تعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتحرك".

وقال سبيفاك إن هناك مقاومة كبيرة للذهب في نطاق بين 1855 و1875 دولارا، بينما الدعم حول مستوى 1800 دولار.

استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات عند أقل من 1.6 بالمئة، مما قلص من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، حوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أكثر من شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات الوظائف بالقطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف على غير المتوقع في أبريل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2961.16 دولارا للأوقية، وزادت الفضة 0.4 بالمئة إلى 27.43 دولارا، في حين تقدم البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1248.78 دولارا.

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